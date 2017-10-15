السيسي يضاعف ميزانية مبادرة رواد التكنولوجيا إلى 400 مليون جنيه

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قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلومات إلى 400 مليون جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 180 و200 مليون جنيه.

جاء ذلك في أثناء الاحتفال بتخريج عدد من شباب خريجي المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل، في مركز المؤتمرات الدولي.

وطالب السيسي، وسائل الإعلام بإلقاء الضوء على نماذح الشباب والاهتمام بعرضها، قائلا: "اعملوا برامج تهدف للتعرف على العقول المتميزة لتعليم أفضل وإعطاء فرصة للقدرات المتميزة للخروج".

وذكر: "حاولنا توسيع مناطق القرى الذكية في مصر، وكان الاتفاق على 7 قرى، وبالفعل تم إنشاء 4 منهم، والصعيد الأكثر إقبالا على هذه القرى".

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ووجه الرئيس حديثه لشريف إسماعيل، رئيس الحكومة: "اعمل لجنة بسرعة واتحرك وشوف المطلوب، أنا كنت مع وزارات التضامن، والتخطيط، والتجارة والصناعة، وده مش سر ولازم أقولكم عليه لطرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في كل مناطق مصر التي لديها صناعات تحتاج تنشيطا وتحركا".

وكرم الرئيس، عددا من شباب خريجي المبادرة، ومن بينهم أحمد خالد عبد الجواد مؤسس شركة "ويست مارشيه"، مصطفى أشرف عز الدين مؤسس شركة "طاقتك"، محمد نبيل عبد السميع مؤسس شركة "وايت بوكس"، يارا عصام عبد الحميد بمجال إلكترونيات بشركة "مينتر جرافيكس"، إيهاب مغازي محمد بشركة "أكت"، ولاء مختار النبرواي بشركة اتصالات مصر، وليد ياسر هاشم بتصميم واقع افتراضي بشركة "انوفيترز ، جاكلين عزيز مهندسة برمجيات بشركة "بترا"، وفاء عمر الشريف مهندسة بشركة "أورانج " للاتصالات، أندرو صادق عبد المسيح بنظم وبرمجيات بشركة "فاليرو"، ومنة الله مجدى ناصف منظمة موادر بشرية بشركة "أكسيلس".