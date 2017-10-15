«سارة جولد شتاين».. قصة ضابطة في الموساد خدمت لصالح مصر

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44 عامًا مرت على يوم العبور العظيم للجيش المصري لقناة السويس، مستردا «سيناءه» من قبضة عدو جبان، وعلى طول الجبهة رسم الجيش المصري ملحمة لن يكررها التاريخ.

عبقرية العبور وقفت خلفه أجهزة وصلت الليل بالنهار للتخطيط لكل صغيرة وكبيرة، ولجأت أجهزة المخابرات المصرية لـ«المكر الاستخباراتي»، في سبيل تجهيز الجبهتين الداخلية والعسكرية للحرب دون أن يلفت انتباه العدو، وفي سبيل إلقاء الضوء على تلك "الحيل" ننشر حلقاتها تباعا.

في عام 1972، وأثناء التحضير لحرب أكتوبر، اجتمع الرئيس السادات مع مديرالمخابرات العامة، وكان ينقل له آخر تفاصيل آخر مهمة قام بها رجال المخابرات العامة، وبعد أن استمع إليه الرئيس، قال له مـن الواضح أن الإسرائيليين يعقدون اجتماعات سرية للغاية هذه الأيام، وهذا لا يشعرنى أبداً بالارتياح، خاصةً في المقر السري لهم في جنوة، أنت تعلم أننـا مقدمون على حرب شاملة، وكل قرار يُتخذ فى مقر جنوة قد يربك خططنا الرئيسية، ثم مال "السادات" لمدير المخابرات قائلاً له: "من الضروري أن تكون لنا أذن خفية داخل هذا المقر وبأي ثمن يا مدير المخابرات.. هل تفهمنى؟".

كان الرئيس السادات يشير إلى واحد مـن أخطر مقار المخابرات الإسـرائيلية في أوروبا، إذ يجتمع فيه قادتهم مع بعض أهم القادة في الدولة المعادية لمصر، لاتخـاذ قرارات غاية فى الخطورة والأهمية بشأن الصراع العربى الإسرائيلي، وكـان الإسرائيليون يؤكدون طـوال الوقت بثقة وزهـو مبالغين، أن التوصل إلى مقرهم أو اختراقه ضرب من المستحيل، وأنهم أحاطوه بنظام أمني خاص، بالغ الدقة.

ويقول الكاتب نبيل فاروق في كتابه «الدرس»، أنه بالرغم من صعوبة ما أمر به السادات، بل واستحالته، فإن رئيس المخابرات بعد ساعة من لقائه بالرئيس، اجتمع مع أفضل رجاله، لوضع خطة كيفية الوصول إلى مقر الموساد في جنوة، وزرع أجهزة تنصت داخله، وكانت الخطــوة الأولى في خطتهم، هي التوصل إلى المقر ومعرفـة أولئك الذين يجتمعون فيـه وتحديد شخصياتهم وطبائعهم واهتماماتهم، وحتى أوجه القصور والشذوذ فى حياتهم.

وبعد بحث استمر لشهور من جميع عملاء المخابرات المصرية بأنحاء أوروبا، اجتمع لدى المخابرات العامة، كمية هائلة من المعلومات والحقائق والتفاصيل تكفي لمعرفة كل مـن يجتمعون في مقر جنوة السري، وبعد دراسة تلك المعلومات، تبين أن الوصول إلى المقر بالفعل من المستحيلات؛ حيث إن قادة المخابرات الإسرائيلية، الذين تم تحديدهم في أوروبا، مُحاطون بسرية بالغة، وبنظم أمنية شديدة التعقيد، وعندما يتحدد موعد أحد الاجتماعات في مقر جنوة، يستقل كل منهم طائرة خاصة تحمله إلى جهة مجهولة، وعلى نحو يستحيل تعقبه، ليصل إلى المقر السري ويتم الاجتماع.

وفي أحد اجتماعات رجال المخابرات، اقترح الضابط "ر.ج" أنه للوصول إلى مقر المخابرات الإسرائيلية، وزرع أجهزة تنصت بداخله، لابد من تجنيد أحد قادة الموساد، والذين يجتمعون بشكل دوري بداحل المقر، وبالرغم من غرابة الفكرة، فإنه بدراسة المعلومات التي لديهم تبين أن أنسب شخص من الممكن تجنيده "سارة جولد شتاين"، أحد كبار قادة المخابرات الإسرائيلية.

يوضح الكاتب نبيل فاروق، أن لا أحد يدري لماذا وقع اختياره عليها بالذات كهدف محتمل، على الرغم من أنها امرأة قاسية وشرسة، قضت أيام طفولتها الأولى في معسكرات الاعتقال النازية إبان الحرب العالمية الثانية، ثم هاجرت مع والديها إلى فلسطين قبل حرب عام 1948 بعام، والتحق والدها بصفوف المقاتلين، ولقى حتفه في الفالوجا، ونشأت هي في شظف العيش مع أمها في إحدى المستعمرات البدائية، في صحراء النقب، والغضب والمرارة يملآن قلبها، ويتضاعفان بمرور الوقـت حتى التحقت بصفوف الجيش الإسرائيلي، ثم بالمخابرات الإسرائيلية، والتي ترقَّت فيهـا بسرعة، لصرامتها الشديدة، وقلبها الذي لا يعرف الرحمة، فى تعاملاتها مع الأسرى والمعتقلين، وكل من يتم اتهامه بالتجسس لحساب العرب.

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لم يبحث رجل المخابرات عن أخطاء قديمـة لها، أو نقاط ضعف يمكـن استغلالها، وإنما ركَّز تفكيره وعمله كلـه علـى الثغرة الوحيدة التي يمكن النفاذ من خلالها إليها، وهو صديقها "ميخائيل بوروسكس"، وهو مهاجر يهودي بولندي، يصغرها بسبعة أعوام، ويعمل في المصانع الحربية الإسرائيلية، والتقت به "سارة"، أثناء تفتيش دوري روتيني، وجذبها إليه ابتسامته الهادئة، وعينيه الزرقاوين، ولم تمض عدة أشهر، حتى كانت غارقة فى حبه حتى النخاع.

ومع مراقبة حبيبها "ميخائيل"، وتحديدًا في ديسمبر 1972، اكتشف رجال المخابرات، أن ميخائيل عميل للمخابرات الروسية، وكانت مفاجأة مذهلة لا يمكن هضمها أو استيعابها بسهولة.. "سارة جولد شتاين"، التي نالت كل هذه الشهرة الواسعة، في عـالم المخابرات الإسرائيلية خدعهـا مهاجر بولندي، هادئ الملامح، ساحر النظرات، ولذلك قرر ضابط المخابرات، استغلال تلك المعلومة لصالحه، ومع بداية عام 73، وأثناء تقضية سارة إجازة لها مع حبيبها في باريس، اجتمع بها ضابط المخابرات المصرية، وأخبرها بحقيقة حبيبها، وأنه يعمل لدى المخابرات الروسية، وذلك عن طريق أدلة وصور لحبيبها مع رجال المخابرات السوفيتية.

وبالطبع انهارت "سارة"، فمعلومة كهذه كفيلة بتدمير مستقبلها المهني، للأبد بعد سنوات طويلة كافحت فيهم لتصل لتلك المكانة المرموقة في الموساد، ولذلك ساومها ضابط المخابرات على زرع أجهزة تنصت في مقرهم بجنوة، مقابل عدم فضح أمرها، وبالفعل استجابت للمخابرات العامة، وقامت بزرع أجهزة تنصت، وأصبح للرئيس "السادات"، أُذن بداخل اجتماعاتهم ومعرفة كل ما يجول في بال قادة الموساد، بشأن الصراع العربي الإسرائيلي.

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