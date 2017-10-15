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المالية: 16.4 مليار جنيه ضرائب الجهات السيادية خلال 2017

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المالية: 16.4 مليار جنيه ضرائب الجهات السيادية خلال 2017 المالية: 16.4 مليار جنيه ضرائب الجهات السيادية خلال 2017

التحرير

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أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن إجمالى حصيلة الضرائب من الجهات السيادية بلغ نحو 16.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2017-2018، فى مقابل 13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2016-2017، بنسبة تحقيق تصل إلى 88% من المستهدف.

وأضاف المنير خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الأحد، بمصلحة الضرائب، أن مؤشرات الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغت نحو 88.648 مليار جنيه، فى مقابل 57 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بمعدل نمو 155%.

وأوضح نائب وزير المالية، أن إجمالى حصيلة ضريبة الدخل بلغ نحو 21.760 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2017-2018، فى مقابل 16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بزيادة 8% عن المستهدف.

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وبلغ إجمالى حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 50.741 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي 2017-2018، فى مقابل 28.314 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بنسبه نمو 179%، وزيادة 3% عن المستهدف، بينما بلغت حصيلة الضرائب العقارية نحو 804 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2017-2018، فى مقابل 469 مليون جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو 172%، "بحسب المنير".

وأشار المنير إلى أن حصيلة الجمارك بلغت نحو 6.545 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي 2017-2018، فى مقابل 248.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 154%، و100% من المستهدف.

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التحرير

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