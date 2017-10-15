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السيسي: اللي عايز يبني ويصلح ربنا بيساعده (فيديو)

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السيسي: اللي عايز يبني ويصلح ربنا بيساعده (فيديو) السيسي: اللي عايز يبني ويصلح ربنا بيساعده (فيديو)

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن هناك الكثير من النماذج المصرية التي تعطي أملا وثقة، موضحا أنه على استعداد تام لتحمل تكلفة إنشاء مركز تميز للبرمجيات بأي قيمة مطلوبة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى الجديدة، في التجمع الخامس.

وتابع السيسي: "مستعد بأي شكل أعمل المركز ده مهما كانت تكلفته، بشرط تسندونا لتقديم القدرة دي لمصر".

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وذكر: "اللي عايز يبني ويصلح ربنا بيساعده، ولازم نُصِر على موقفنا وأكيد ربنا هيساعدنا، حتى الشباب اللي عندهم إعاقة شوفوا بيساعدونا إزاي، وعملوا إيه عشان خاطر ".

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التحرير

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