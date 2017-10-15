شارابوفا تتوّج بأول ألقابها بعد 15 شهرًا من الإيقاف

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توجّت اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا، بأول ألقابها بعد مرور 15 شهرًا على عقوبة الإيقاف، التي تعرضت لها بسبب تعاطي المنشطات، وذلك من خلال التغلب على أرينا سابالينكا، في نهائي بطولة تيانجين بمجموعتين دون رد بحصة 7-5 7-6.

وعادت ماريا شارابوفا، إلى الملاعب من جديد في شهر إبريل الماضي، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وشاركت في معظم البطولات من خلال بطاقات الدعوة كون تصنيفها لا يسمح لها بالمشاركة في البطولات.

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وخاضت شارابوفا حاملة لقب 5 نسخ في بطولات الجراند سلام، والبالغة من العمر 30 عامًا 7 بطولات هذا الموسم، وتمكن أخيرًا من التتويج بلقب تيانجين بعد معاناة كبيرة في المباراة النهائية أمام اللاعبية البيلاروسية، وذلك بعدما تبادال الاعبتين كسر الإرسال في 11 مناسبة.

يذكر أن شارابوفا ستشارك الأسبوع المقبل في كأس الكريملين بموسكو للمرة الأولى منذ عام 2007، حيث ستشارك أيضًا في البطولة من خلال بطاقة الدعوة على أمل تحسين تصنيفها للمشاركة في البطولات بشكل مباشر العام المقبل.