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فيدرير يحسم «كلاسيكو التنس» ويفوز ببطولة شنجهاي للأساتذة

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فيدرير يحسم «كلاسيكو التنس» ويفوز ببطولة شنجهاي للأساتذة فيدرير يحسم «كلاسيكو التنس» ويفوز ببطولة شنجهاي للأساتذة

التحرير

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نجح المصنف الثاني عالميًا، روجر فيدرير، في التغلب على رافائيل نادال، في نهائي بطولة شانجهاي للأساتذة بمجموعتين دون رد بحصة 6-4 6-3.

وتوج فيدرير بالتالي بلقبه الثالث في بطولات الأساتذة هذا العام بعد فوزه بلقبي إنديان ويلز وميامي، كما تغلب على نادال للمرة الرابعة هذا الموسم بعد التغلب عليه في نهائي أستراليا المفتوحة وربع نهائي إنديان ويلز ونهائي ميامي وتغلب عليه للمرة الخامسة على التوالي.

ورفع فيدرير رصيده من الانتصارات في المواجهات المباشرة مع نادال إلى 15 انتصارًا مقابل 23 لنادال، ورفع فيدرير بالتالي رصيده من بطولات الأساتذة طوال مسيرته إلى 27 لقب مقابل 30 لكل من رافائيل نادال ونوفاك دجوكوفيتش.

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واحرز فيدرير بالتالي لقبه الثاني في بطولة شانجهاي بعدما توج باللقب في عام 2014 على حساب اللاعب الفرنسي جيل سيمون، بينما واصل نادال فشله في تحقيق أول ألقابه في البطولة.

وعزز فيدرير من حظوظه بالتالي في إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي في المنافسة المحتدمة بينه وبين نادال الأول عالميًا، حيث يبتقى أمام فيدرير 3 بطولات ليشارك بها هي بازل وباريس للأساتذة وبطولة الأساتذة في نهاية الموسم.

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التحرير

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