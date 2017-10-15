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السيسي: "يمكن منقدرش نهتم بـ100 مليون كويس لكن نقدر نهتم بالمتميزين"

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مصراوي Masrawy

: "يمكن منقدرش نهتم بـ100 مليون كويس لكن نقدر نهتم بالمتميزين"

01:23 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي

كتبت- مادي غيث وأحمد مسعد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تمتلك عقولًا نيرة، وعلى درجة عالية من النباهة، مضيفًا: "يمكن منقدرش نهتم بـ100 مليون كويس أوي لكن نقدر نهتم بالمتميزين منهم".

وتابع الرئيس، خلال كلمته في الاحتفال بخريجي مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا المستقبل، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، اليوم الأحد: "إحنا مش قادرين نوصل لأصحاب العقول المتميزة، لأننا لا نملك الآليات الحقيقية للوصول إليهم بجد".

واستطرد الرئيس: "لوقدرنا نوصل لهم وعملنا لهم برامج تأهيل نقدر من خلالها فرز العقول المتميزة وتأهيلها لتكون في المقدمة لتولي إدارة البلاد والتحرك بها".

كما أشار الرئيس إلى طلب بعض المشاركين بزيادة الدورة المقدمة من وزارة الاتصالات وهي التدريب من أجل التوظيف، قائلًا "هنضاعفها رغم تكلفتها العالية فهي تتكلف حوالي 200 مليون جنيه، وستصل إلى 400 علشان شبابنا".

 

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مصراوي Masrawy

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