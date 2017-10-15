السيسي لإحدى طالبات "القدرات الخاصة": "هضاعف مبادرة التدريب علشان خاطرك"

كتب- أحمد مسعد:

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الطالبة منى مجدي، إحدى المشاركات في مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا المستقبل، قائلًا: "أنا سعيد وأتشرف بيكي، والطلب بتاع توسيع التدريب من أجل التوظيف هنضعفه علشان خاطرك".

وكانت الطالبة ناشدت الرئيس، خلال كلمتها بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوسيع مبادرة التدريب التي تقدمها وزارة الاتصالات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، إلى قاعة المنارة، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا المستقبل.

واستمع الرئيس- خلال الجولة- إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كل من: المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.