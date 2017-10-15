سقوط "سوما وعنتر" بربع كيلو هيروين في طنطا

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا، من ضبط "سوما"، "وعنتر"، بحوزتهما ربع كيلو هيروين بطنطا.

تمكن المقدم حسام الجارحي، مفتش بالإدارة، من ضبط ""تباسيم. أ. م" 44 عاما، وشهرتها "سوما تما"، مقيمة نايف عماد، ثان طنطا، مسجلة مخدرات.

كما تم ضبط "و. ع. س، 40 عاما"، سائق مقيم بقحافة ثان طنطا، تم ضبطهم بمنطقة كوبري فاروق حال استقلالهم سيارة ميكروباص وبحوزتهم ربع كيلو مخدر الهيروين ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.