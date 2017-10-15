أسيوط تستقبل وفدا سياحيا رومانيا لزيارة معالمها الأثرية

أسيوط - أسامة صديق:

استقبلت محافظة أسيوط، وفدًا سياحيًا يضم 39 سائحًا روماني الجنسية خلال زيارتهم لعدد من المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، وذلك خلال رحلته القادمة من محافظة المنيا.

وقال سكرتير عام المحافظة، المهندس محمد عبدالجليل النجار، إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لاستقبال الوفود السياحية لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع، مؤكدًا على اهتمام المحافظة وسعيها لتنمية قطاع السياحي وتطوير المواقع الأثرية والسياحية والترويج لها والعمل على زيادة أعداد الوفود السياحية للمحافظة بكافة الطرق الممكنة.

وقال عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، إنه رافق الوفد السياحي خلال زيارته للدير المحرق بمركز القوصية ودير السيدة العذراء بدرنكة بمركز أسيوط لتقديم المعلومات عن تلك المواقع والاستمتاع بمقومات الجذب السياحي الموجودة بالمحافظة، لافتًا إلى توزيع الشنط والهدايا التذكارية تحوي كتيبات وأسطوانات "CD" تتضمن معلومات وصور ومقاطع فيديو عن محافظة أسيوط ومعالمها والمواقع الأثرية والسياحة بالمحافظة والتي تمثل العصور الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والحديثة، بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالوفود السياحية الزائرة لأسيوط لأنها خير دعاية وترويج لتلك المزارات في الخارج.