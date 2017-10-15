أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أسيوط تستقبل وفدا سياحيا رومانيا لزيارة معالمها الأثرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أسيوط تستقبل وفدا سياحيا رومانيا لزيارة معالمها الأثرية

01:19 م الأحد 15 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    1c4da6a70d.jpg

  • عرض 6 صورة

    2491d16483.jpg

  • عرض 6 صورة

    f3dfa7eddc.jpg

  • عرض 6 صورة

    7ccde1718e.jpg

  • عرض 6 صورة

    d4a65feb68.jpg

  • عرض 6 صورة

    c98ba9df07.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهداء بالجزائر في الوادي الجديد

الألبوم التالى

بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهداء بالجزائر في الوادي الجديد

أسيوط - أسامة صديق:

استقبلت محافظة أسيوط، وفدًا سياحيًا يضم 39 سائحًا روماني الجنسية خلال زيارتهم لعدد من المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، وذلك خلال رحلته القادمة من محافظة المنيا.

وقال سكرتير عام المحافظة، المهندس محمد عبدالجليل النجار، إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لاستقبال الوفود السياحية لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع، مؤكدًا على اهتمام المحافظة وسعيها لتنمية قطاع السياحي وتطوير المواقع الأثرية والسياحية والترويج لها والعمل على زيادة أعداد الوفود السياحية للمحافظة بكافة الطرق الممكنة.

وقال عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، إنه رافق الوفد السياحي خلال زيارته للدير المحرق بمركز القوصية ودير السيدة العذراء بدرنكة بمركز أسيوط لتقديم المعلومات عن تلك المواقع والاستمتاع بمقومات الجذب السياحي الموجودة بالمحافظة، لافتًا إلى توزيع الشنط والهدايا التذكارية تحوي كتيبات وأسطوانات "CD" تتضمن معلومات وصور ومقاطع عن محافظة أسيوط ومعالمها والمواقع الأثرية والسياحة بالمحافظة والتي تمثل العصور الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والحديثة، بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالوفود السياحية الزائرة لأسيوط لأنها خير دعاية وترويج لتلك المزارات في الخارج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. قرى أسيوط مخزن للمنتجات المجهولة ومنتهية الصلاحية

    أخبار

  • عامل يُزوّر بطاقة رقم قومي ويستولي على رصيد دفتر توفير بسوهاج

    أخبار

  • "الجديري" يثير قلق أولياء أمور طلاب بأسيوط.. و"الصحة" ترد

    أخبار

  • تقبلت أسرته عزاؤه.. "ناقل جنود أكتوبر" عاد بعد 43 يوما

    أخبار

إعلان

220d88ee83.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300