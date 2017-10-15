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السعودية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

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مصراوي Masrawy

تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

01:22 م الأحد 15 أكتوبر 2017

السعودية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

المملكة العربية السعودية

الرياض- (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مع مراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الدول.

كما أكدت حرصها على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمالها والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لديها، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز العاصم ، في كلمة المملكة بالأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد، أن المملكة كفلت للمرأة كامل حقوقها وفق نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها، ومنحتها مكانتها للإسهام في نهضة الإنسان وإعمار الأرض والرقي بالحضارة.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة التنفيذية تعمل على تبني سياسات وطنية لرفع مستوى الوعي والتعليم في المجتمع، لافتا إلى أن المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات مؤخرًا، ومن أبرزها زيادة الفرص التعليمية والوظيفية في أعلى المناصب، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والسماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء، ودور المرأة البارز في فعاليات الحوار الوطني ، ودورها الإعلامي والثقافي.

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