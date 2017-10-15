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نقيب الأطباء: "إحنا مظلومين في الدولة"

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مصراوي Masrawy

نقيب الأطباء: "إحنا مظلومين في الدولة"

01:14 م الأحد 15 أكتوبر 2017

حسين خيري نقيب الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن النقابة قدمت مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الصحة؛ حيث تضمن عقوبات حال الاعتداء على الطبيب والمنشآت الصحية، ويحدد مسؤلية الطبيب حال ارتكابه مخالفات.

وأضاف خيري، في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم الأحد، أن مجلس النقابة سيعمل على تحسين ملف أطباء الامتياز، متابعا "الأطباء مظلومين في الدولة، لكن أطباء الامتياز أكثر ظلما".

وأوضح نقيب الأطباء أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات كان ضعيفا "كنت أتمنى مشاركة واسعة من الأطباء واتمنى التعاون مع المجلس الجديد".

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مصراوي Masrawy

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