نقيب الأطباء: "إحنا مظلومين في الدولة"
نقيب الأطباء: "إحنا مظلومين في الدولة"
01:14 م الأحد 15 أكتوبر 2017
حسين خيري نقيب الأطباء
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن النقابة قدمت مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الصحة؛ حيث تضمن عقوبات حال الاعتداء على الطبيب والمنشآت الصحية، ويحدد مسؤلية الطبيب حال ارتكابه مخالفات.
وأضاف خيري، في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم الأحد، أن مجلس النقابة سيعمل على تحسين ملف أطباء الامتياز، متابعا "الأطباء مظلومين في الدولة، لكن أطباء الامتياز أكثر ظلما".
وأوضح نقيب الأطباء أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات كان ضعيفا "كنت أتمنى مشاركة واسعة من الأطباء واتمنى التعاون مع المجلس الجديد".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تونس: بدء عمل لجنتي صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات الليبيتين
-
"طاقة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط" تجتمع الثلاثاء بمجلس النواب
-
لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب" تنظم زيارة مفاجئة للسجون وأقسام الشرطة
-
بوتين يلتقي "عبد العال" خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بروسيا
إعلان
إعلان