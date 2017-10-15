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ضبط كيلو فودو بحوزة عاطل في عين شمس

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مصراوي Masrawy

ضبط كيلو فودو بحوزة عاطل في عين شمس

01:19 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط كيلو فودو بحوزة عاطل في عين شمس

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عاطل لإتجاره بالمخدرات بمنطقة عين شمس، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت كيلو جرام.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها قيام" أحمد.س"، 19 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مكانًا لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وعثر بحوزته على كمية من الفودو المخدر وزنت 1 كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 160 جنيه، 2 ميزان حساس، سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات تجارته الغير مشروعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق

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