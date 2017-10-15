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ضبط شخصين شرعا في سرقة سيارة أمام نادي الزمالك بالمهندسين

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مصراوي Masrawy

ضبط شخصين شرعا في سرقة سيارة أمام نادي بالمهندسين

01:10 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط شخصين شرعا في سرقة سيارة أمام نادي الزمالك بالمهندسين

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، القبض على شخصين شرعا في سرقة سيارة ملاكي أمام نادي الزمالك بالمهندسن.

البداية أثناء تواجد دورية مرورية لمراقبة الحالة بشارع جامعة الدول العربية، تمكن الضابط المسؤول من ضبط "أ.م"، 20 سنة، فكهاني، و"ك.ع"، 30 سنة، قائد دراجة نارية، أثناء شروعهما في فتح باب سيارة متوقفة أمام سور نادي الزمالك.

أقر المتهمان بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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