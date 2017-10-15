مرتضى للمحكمة: "أحمد سليمان ضرب أمن النادي" .. والأخير: أنت تحتمي في البرلمان

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت قاعة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، مشادة كلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد سليمان عضو الجمعية العمومية للنادي، ومقيم الطعن على لائحة الزمالك.

بدأت المناوشات بعدما قال منصور أثناء مرافعته أمام رئيس الدائرة الثانية، إن لديه مستندات تثبت أن "الطاعن قام بضرب أفراد أمن النادي، وقدموا ضده بلاغات".

ورد عليه سليمان وطالب إثبات ما قاله مرتضى في محضر الجلسة والتحقيق فيما قدمه من مستندات إذا كانت رسمية من عدمه، مشيرا إلى أنه يحتمي في حصانته البرلمانية ضد البلاغات المقدمة ضده وعددها 260 بلاغا وإذا كان واثقا من كلامه يرفع الحصانة عن نفسه.

حضر أحمد سليمان عفيفي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، جلسة طعنه أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري على قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنادي.

كان سليمان أقام طعنا قيد تحت رقم 32 لسنة 72 قضائية ضد كل من وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالب الطعن بصفة مستعجلة بقبوله شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 197 بتاريخ 29 أغسطس 2017.