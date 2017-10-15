ضبط مسئول بالطب البيطري هرب 2 طن لحوم فاسدة بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

تمكن رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، من ضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل طرحها في الأسواق، وذلك عن طريق تهريبها من المجزر رغم صدور قرار بإعدامها.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم محمد فاضل رئيس مباحث تموين الأقصر يفيد بتمكن ضباط الإدارة من إحباط محاولة بيع كمية كبيرة من اللحوم تقدر بنحو 2 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك عن طريق تهريبها من المجزر رغم صدور قرار بإعدام هذه الكمية.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم الذي استولى على كمية اللحوم غير الصالحة وحاول تهريبها وإخفاءها تمهيدا لإعادة بيعها في السوق على أنها صالحة للاستخدام ويدعى "س.ض.ع: ويعمل بوظيفة مدير الطب البيطري بمدينة أرمنت وحرر المحضر رقم 9564 جنح أرمنت وأخطرت النيابة للتحقيق.