أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط مسئول بالطب البيطري هرب 2 طن لحوم فاسدة بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مسئول بالطب البيطري هرب 2 طن لحوم فاسدة بالأقصر

01:13 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط مسئول بالطب البيطري هرب 2 طن لحوم فاسدة بالأقصر

أرشيفية

الأقصر – محمد محروس:

تمكن رجال مباحث بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، من ضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل طرحها في الأسواق، وذلك عن طريق تهريبها من المجزر رغم صدور قرار بإعدامها.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من المقدم محمد فاضل رئيس مباحث تموين الأقصر يفيد بتمكن ضباط الإدارة من إحباط محاولة بيع كمية كبيرة من اللحوم تقدر بنحو 2 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك عن طريق تهريبها من المجزر رغم صدور قرار بإعدام هذه الكمية.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم الذي استولى على كمية اللحوم غير الصالحة وحاول تهريبها وإخفاءها تمهيدا لإعادة بيعها في السوق على أنها صالحة للاستخدام ويدعى "س.ض.ع: ويعمل بوظيفة مدير الطب البيطري بمدينة أرمنت وحرر المحضر رقم 9564 جنح أرمنت وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كارثة صحية.. أسماك تتغذى على لحوم الحمير والخراف النافقة بالإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. وفود من دول عربية وأجنبية يزورون مستشفى الأورام بالأقصر

    أخبار

  • ضبط طن ونصف لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام بالقليوبية

    أخبار

  • بالصور.. انطلاق ملتقى "يونسكو" الإقليمي للتربية على المواطنة بالأقصر

    أخبار

إعلان

37404029e2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم