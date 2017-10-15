تحرير2649 محضر سحابة سوداء وتجميع 39 ألف طن قش بالغربية وكفر الشيخ

الغربية - مروة شاهين:

أعلن جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، في بيان اليوم الأحد، عن زيادة عدد مخالفات حرق الأرز بمحافطتين الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم حصاد الأرز 2065 محضرا، و39 ألف طن قش أرز.

وأكد رئيس الفرع، أن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت اليوم، 73 محضرًا بالغربية لتسجل 1158 محضر منذ بدء الموسم، وكفر الشيخ تسجل 1491 محضرًا، وذلك بإجمالي 2649 محضرًا في المحافظتين.

وأن الجهاز يتلقى على مدار الساعة يوميا تقارير من قبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاه الرياح وأيضا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق ومن ثم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطه بتقنية الـ "GPS" لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز، حيث تبلغ العقوبة من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو الحبس ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

ولفت إلى أن غرفة العمليات تتابع مجموعات تسليم وإدارة المعدات من جرارات ومكابس إلى متعهدي جمع القش بالمواقع وأيضا موقف كميات التجميع للقش بالمواقع، حيث تم تجميع 19 ألف 864 طن قش أرز بمحافظة كفر الشيخ من خلال 40 موقعا، و19 ألفا و267 طنا بمحافظة الغربية من خلال 30 موقعا.