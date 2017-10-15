يحب «دلع الستات» ولهذا السبب يسافر لندن.. 7 تصريحات مثيرة لـ«شريف مدكور»

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مذيع لامع، طالته شائعات كثيرة تارة بسب مظهرة واختياره لصيحات تشبه الفتيات وتارة لعدم زواجه إلى الآن، ولأنه متميز فى تقديم البرامج الاجتماعية، استطاع شريف مدكور حجز مكانا كبيرا فى قلب المرأة، رغم إثارة الجدل حوله كثيرًا على مواقع السوشيال ميديا.

كشف شريف مدكور عن تفاصيل حياته الشخصية والعملية خلال لقائه بالفنان بيومي فؤاد، ببرنامج "بيومي أفندي"، المذاع على قناة "dmc" أمس الأحد، ونستعرض أبرز تصريحاته فيما يلي:

1- حياته العملية

كشف أنه بدأ حياته معدا بـ"ماسبيرو" فى مجال الأثاث والديكور، وقادته الصدفة للعمل كمذيع حيث تخلف أحد الضيوف عن التصوير ليقترح على مدير القناة أن يشرح ما فى الجاليري بنفسه، فأدى بشكل جيد قبل أن يلتحق باختبارات المذيعين وينجح بها: "كنت خايب جدا فى المدرسة وبطلع الأخير على الفصل، مكنش فى حد فى البيت بيطلب مننا نذاكر، وكنت بختار المواد اللي أذاكرها بمزاجي".

2- برامج المرأة

اعترف أنه لا يحترف الطبخ على الإطلاق، وأن أول برنامج طبخ قدمه كان يهدف به إلى تعريف المصريين الثقافات الخارجية حتى تحول إلى برنامج اجتماعي، وقال: "بحب أدلع ستات مصر لأن حقهم مهضوم ولأنهم فاتحين نص بيوت مصر، وبحاول ارتقي بيهم على قد ما أقدر".

3- سر ثروته

صرح أنه جنى المال للمرة الأولى فى سن الـ16 سنة، من خلال إنشاء مصنع ملابس للأطفال "كنت بكسب كويس أوي، وكنت ببيع لمواطنين كويتيين، واشتغلت كويس أوي".

4- علاقته بالقهوة

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اعترف أنه لا يشرب القهوة على الإطلاق "عمري ما دقتها، وبحس إنها بتاعت الناس الكبيرة مع إن عندي 45 سنة".

5- رأيه في المرأة

أكد أن الرجل هو أفضل من يقدم برامج المرأة لأنه يفهمها جيدا، موضحا أن المجتمع لم يعد سويا بسبب أن المرأة المصرية "دلعت الراجل وبقى مرفه".

6- السفر إلى لندن

صرح "شريف" بأنه يدفع مبالغ باهضة مقابل مشاهدة المسرحيات، وقال: "بروح لندن مخصوص أشوف مسرحيات وبدفع فلوس كتير وفى مسرحيات شوفتها أكتر من مرة".

7 - تجربته التمثيلية

أكد أنه يحب أداء الأدوار في الأعمال الاستعراضية، وأن له تجربتين فى مجال التمثيل المسرحي، إحداهما مسرحية تجريبية نالت جوائز وأخرى استعراضية.