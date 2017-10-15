أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

يحب «دلع الستات» ولهذا السبب يسافر لندن.. 7 تصريحات مثيرة لـ«شريف مدكور»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

مذيع لامع، طالته شائعات كثيرة تارة بسب مظهرة واختياره لصيحات تشبه الفتيات وتارة لعدم زواجه إلى الآن، ولأنه متميز فى تقديم البرامج الاجتماعية، استطاع شريف مدكور حجز مكانا كبيرا فى قلب المرأة، رغم إثارة الجدل حوله كثيرًا على مواقع السوشيال ميديا.

كشف شريف مدكور عن تفاصيل حياته الشخصية والعملية خلال لقائه بالفنان بيومي فؤاد، ببرنامج "بيومي أفندي"، المذاع على قناة "" أمس الأحد، ونستعرض أبرز تصريحاته فيما يلي:

1- حياته العملية

كشف أنه بدأ حياته معدا بـ"ماسبيرو" فى مجال الأثاث والديكور، وقادته الصدفة للعمل كمذيع حيث تخلف أحد الضيوف عن التصوير ليقترح على مدير القناة أن يشرح ما فى الجاليري بنفسه، فأدى بشكل جيد قبل أن يلتحق باختبارات المذيعين وينجح بها: "كنت خايب جدا فى المدرسة وبطلع الأخير على الفصل، مكنش فى حد فى البيت بيطلب مننا نذاكر، وكنت بختار المواد اللي أذاكرها بمزاجي".

2- برامج المرأة

اعترف أنه لا يحترف الطبخ على الإطلاق، وأن أول برنامج طبخ قدمه كان يهدف به إلى تعريف المصريين الثقافات الخارجية حتى تحول إلى برنامج اجتماعي، وقال: "بحب أدلع ستات لأن حقهم مهضوم ولأنهم فاتحين نص بيوت مصر، وبحاول ارتقي بيهم على قد ما أقدر".

3- سر ثروته

 صرح أنه جنى المال للمرة الأولى فى سن الـ16 سنة، من خلال إنشاء مصنع ملابس للأطفال "كنت بكسب كويس أوي، وكنت ببيع لمواطنين كويتيين، واشتغلت كويس أوي".

4- علاقته بالقهوة

شاهد أيضا
رزق بمولودته الأولى بعد 8 سنوات.. 7 معلومات لا تعرفها عن مجدي بدررزق بمولودته الأولى بعد 8 سنوات.. 7 معلومات لا تعرفها عن مجدي بدر تفوق شقيقتها جمالًا وهذا سبب اختفائها.. 7 معلومات عن جيهان فارستفوق شقيقتها جمالًا وهذا سبب اختفائها.. 7 معلومات عن جيهان فارس «الألماني» سبب شهرتها.. 5 معلومات عن الراحلة «داليا التوني»«الألماني» سبب شهرتها.. 5 معلومات عن الراحلة «داليا التوني» طفل «النمر والأنثى» الذي كاد يقتله «البانيو».. 7 معلومات عن ماهر عصامطفل «النمر والأنثى» الذي كاد يقتله «البانيو».. 7 معلومات عن ماهر عصام أحرجت داعية سلفيا وانتقدت بطلة «ركبني المرجيحة».. 7 معلومات عن «منة عمارة»أحرجت داعية سلفيا وانتقدت بطلة «ركبني المرجيحة».. 7 معلومات عن «منة عمارة» عمل محفظًا للقرآن وهذه مهنته قبل الفن.. معلومات لا تعرفها عن «تهامي باشا»عمل محفظًا للقرآن وهذه مهنته قبل الفن.. معلومات لا تعرفها عن «تهامي باشا» «القاعدة» اغتال مخرجه و«القذافي» موله.. 8 معلومات عن فيلم «الرسالة»«القاعدة» اغتال مخرجه و«القذافي» موله.. 8 معلومات عن فيلم «الرسالة»

 اعترف أنه لا يشرب القهوة على الإطلاق "عمري ما دقتها، وبحس إنها بتاعت الناس الكبيرة مع إن عندي 45 سنة".

5- رأيه في المرأة 

أكد أن الرجل هو أفضل من يقدم برامج المرأة لأنه يفهمها جيدا، موضحا أن المجتمع لم يعد سويا بسبب أن المرأة المصرية "دلعت الراجل وبقى مرفه".

 6- السفر إلى لندن

صرح "شريف" بأنه يدفع مبالغ باهضة مقابل مشاهدة المسرحيات، وقال: "بروح لندن مخصوص أشوف مسرحيات وبدفع فلوس كتير وفى مسرحيات شوفتها أكتر من مرة".

7 - تجربته التمثيلية

أكد أنه يحب أداء الأدوار في الأعمال الاستعراضية، وأن له تجربتين فى مجال التمثيل المسرحي، إحداهما مسرحية تجريبية نالت جوائز وأخرى استعراضية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة