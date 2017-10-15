أكلته المفضلة «صدمة» وهذا سبب خلافه مع والده.. 7 تصريحات مثيرة لإياد نصار

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ممثل أردني من أصل فلسطيني، كان يعمل مدرسًا إلزاميًّا في الأردن قبل أن يتجه للفن فيما بعد، حيث عمل كمساعد مخرج في العديد من المسلسلات، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، آخرها مسلسل "هذا المساء" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ونستعرض فيما يلي أبرز تصريحات إياد نصار، الذي حل أمس السبت، ضيفًا مع أبلة فاهيتا، ببرنامج "الدوبلكس"، المذاع على قناة "cbc"..

1- خلافه مع والده

قال الفنان إياد نصار إنه تربى مع جدته بعد انفصاله عن والده ومغادرته الرياض بسبب سوء حالته المادية، التي تحسنت بمجرد أن ذهبت من هناك.

وتابع: "والدي كان يرفض عملي كممثل، ولكن بعد أن شاهدني أثناء مشاركتي في مسلسل الجماعة، أصبح فخورا بي وتغيّر رأيه تماما، وفوجئت به ووالدتي وهما يرسلان لي طلب صداقة على فيسبوك، وكان اسم حسابه يحمل اسم أبو إياد نصار".

2- أكلته المفضلة

كشف الفنان عن أكلته المفضلة من زوجته: "أكتر حاجة باحب آكلها الكوارع"، فعلقت الدمية "كارو"، ابنة "أبلة فاهيتا": "عشان كده اتجوزت عبلة بتاعت المسمط على مراتك في هذا المساء".

3- هند صبري

قال إياد إنه يتمنى مشاركة الفنانة هند صبري في عمل فني: "حاسس إننا هنعمل حاجة حلوة ومختلفة لو اشتغلنا مع بعض".

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4- التنازلات في حياته

تابع: "أي فنان يقدم تنازلات عند دخوله الوسط الفني، وما حدث معي في بدايتي هو أنني تنازلت عن تقدير قيمة أجري بشكل مناسب حتى أفوز بتجسيد حسن البنا في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، لأنني كنت أحتاجها بشدة في ذلك الوقت".

5- زوجته والمعجبات

أكد الفنان أن زوجته تتفهم طبيعة عمله جيدًا وتحبه كثيرًا: "زوجتي لا تنزعج من المعجبات وتعرف كيف تتعامل مع هذا الأمر لأنها تقدّر طبيعة عملي"، وتابع: "باحب أحط من البرفانات بتاعة مراتي جدا".

6- تفسير الأحلام

استكمل: "عندي موهبة في تفسير الأحلام باعملها مع بعض أصدقائي"، موضحا أنه يحب التدخل في المشكلات التي تحدث بين الفنانين.

7- طفولته وبرج العقرب

اعترف إياد نصار لكارو بانطباق بعض مواصفات برج العقرب عليه، وبأنه كان طفلا عبيطا -على حد وصفه- مما يبدو من صوره القديمة، وأيضا بأن زوجته، التي كانت حاضرة بين الجمهور، تستعير "البيجامات" الخاصة به، وحكى إياد نصار لكارو أيضا بعض ذكريات ملاحقته الفتيات.