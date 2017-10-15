ضبط ربة منزل هاربة من تسديد مليوني و٧٠٠ ألف جنيه غرامات

كتب -فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على ربة منزل بمنطقة الشرابية هاربة من أحكام غرامات مباني بلغت مليوني و٧٠٠ ألف جنيه.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة إخطارًا بتمكن ضباط قسم شرطة الشرابية من ضبط "كريمة.أ"، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 2565 لسنة 2012م الشرابية "مباني" بإجمالي غرامات مستحقة 2 مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه، وبمواجهتها بالحكم الصادر ضدها أقرت بها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.