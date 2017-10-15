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ضبط ربة منزل هاربة من تسديد مليوني و٧٠٠ ألف جنيه غرامات

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مصراوي Masrawy

ضبط ربة منزل هاربة من تسديد مليوني و٧٠٠ ألف جنيه غرامات

12:57 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط ربة منزل هاربة من تسديد مليوني و٧٠٠ ألف جنيه غرامات

المتهمة

كتب -فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على ربة منزل بمنطقة الشرابية هاربة من أحكام غرامات مباني بلغت مليوني و٧٠٠ ألف جنيه.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة إخطارًا بتمكن ضباط قسم شرطة الشرابية من ضبط "كريمة.أ"، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 2565 لسنة 2012م الشرابية "مباني" بإجمالي غرامات مستحقة 2 مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه، وبمواجهتها بالحكم الصادر ضدها أقرت بها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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