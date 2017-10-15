الأزهر: هجوم مقديشيو لا يمتُّ للإسلام بأي صلة

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشَّريف بشدة، الهجومين الإرهابيين بسيارتين مفخختين، اللذان وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر في بيان له الأحد، أن هذه الجرائم لا تمتُّ للإسلام بأي صلة، وتتنافى مع كل الشرائع والتعاليم الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم الحكومة الصومالية في مواجهة تلك الهجمات ومن يقفون وراءها.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لحكومة وشعب الصومال وأسر الضحايا، سائلاً المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.