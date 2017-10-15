أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأزهر: هجوم مقديشيو لا يمتُّ للإسلام بأي صلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأزهر: هجوم مقديشيو لا يمتُّ للإسلام بأي صلة

01:06 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الأزهر: هجوم مقديشيو لا يمتُّ للإسلام بأي صلة

هجوم مقديشيو

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشَّريف بشدة، الهجومين الإرهابيين بسيارتين مفخختين، اللذان وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر في بيان له الأحد، أن هذه الجرائم لا تمتُّ للإسلام بأي صلة، وتتنافى مع كل الشرائع والتعاليم الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم الصومالية في مواجهة تلك الهجمات ومن يقفون وراءها.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لحكومة وشعب الصومال وأسر الضحايا، سائلاً المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالبحرين

    أخبار

  • كيف ردت على الممارسات ضد مسلمي الروهينجا؟

    أخبار

  • فرج عامر: المجتمع الدولي يفقد مصداقيته بعد صمته على المجازر ضد مسلمي

    أخبار

  • "إفريقية البرلمان" تطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ مسلمي

    أخبار

إعلان

f72f64bef3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة