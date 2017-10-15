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ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

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مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

01:02 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد لنقابة الأطباء، الفائزين في الانتخابات بمجلس النقابة العامة.

وقال الطاهر، في مؤتمر صحفي عقده بمقر النقابة اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الأصوات بلغ 10542 طبيبا.

الفائزون بعضوية مجلس النقابة العامة هم: الأعضاء فوق 15 سنة؛ د. أسامة عبدالحي، ود. محمد عبدالحميد، ود. جورج ناشد، والأعضاء تحت 15 سنة هم؛ ود. حسن، ود. أحمد صلاح الدين، ود. محسن محمد عزام.

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة القاهرة: د. أحمد فتحي، وعن منطقة وسط الدلتا د. محمد سلامة، وعن منطقة شرق الدلتا ود. نجوى الشافعي، وعن منطقة غرب الدلتا د. طارق ملوخية، وعن منطقة شمال وجه قبلي د. كريم مصباح، وعن منطقة جنوب وجه قبلي د. عمرو فاروق مراد.

وأكد الطاهر، أنه لم تحدث شكاوى من سير العملية الانتخابية سوى مشكلة في فرز الأصوات بالدقهلية بصندوق واحد بمستوى النقابة الفرعية فوق 15 سنة نتيجة عدم تطابق أوراق الفرز وعدد المصوتين، وتم إرسال مذكرة للجنة العامة القضائية، وإصدار قرار بإلغاء جميع أصوات المستوى بهذا الصندوق.

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