صاحب هتاف "تسقط قطر" يرد على اتهامات علاقته بالدوحة وظهوره في "االجزيرة"

كتب- محمود رمزى:

نفى صلاح عبد الحميد، صاحب هتاف "تسقط قطر"، عقب إعلان فوز مرشحة فرنسا بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، تصريحات المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بشأن علاقته بقناة الجزيرة، والظهور عليها في أكثر من مناسبة.

وقال عبد الحميد، فى تصريح لـ"مصراوى"، الاثنين: "لا تربطني صلة بأي صحفى أو إعلامي بقناة الجزيرة، ولم أظهر عليها مرة في حياتي واتحدى من يخرج بدليل عكس كلامي، وسافرت مرة واحدة إلى قطر منذ 15 عامًا، وكانت لعدة أيام، ولم تكن العدائية القطرية للدولة المصرية ظاهرة بالشكل الذي نراه".

وأضاف: "اتهامات المتحدث باسم وزارة الخارجية مرفوضة شكلا وموضوعا، ولست مدفوعا من قطر أو قناة الجزيرة، أنا بحب بلدب وهتفت ضد قطر حبًا في مصر والرئيس السيسي".

كان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إن هناك علامات استفهام حول الشخص الذي هتف ضد قطر خلال انتخابات اليونسكو، ونعتقد أنه على علاقة بقناة الجزيرة بدليل أنها الوحيدة التي التقطت هتافه ضد قطر.