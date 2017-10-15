أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

صاحب هتاف "تسقط قطر" يرد على اتهامات علاقته بالدوحة وظهوره في "االجزيرة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صاحب هتاف "تسقط قطر" يرد على اتهامات علاقته بالدوحة وظهوره في "االجزيرة"

12:59 م الأحد 15 أكتوبر 2017

صلاح عبد الحميد

كتب- محمود رمزى:

نفى صلاح عبد الحميد، صاحب هتاف "تسقط قطر"، عقب إعلان فوز مرشحة فرنسا بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، تصريحات المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بشأن علاقته بقناة الجزيرة، والظهور عليها في أكثر من مناسبة.

وقال عبد الحميد، فى تصريح لـ"مصراوى"، الاثنين: "لا تربطني صلة بأي صحفى أو إعلامي بقناة الجزيرة، ولم أظهر عليها مرة في حياتي واتحدى من يخرج بدليل عكس كلامي، وسافرت مرة واحدة إلى قطر منذ 15 عامًا، وكانت لعدة أيام، ولم تكن العدائية القطرية للدولة المصرية ظاهرة بالشكل الذي نراه".

وأضاف: "اتهامات المتحدث باسم وزارة الخارجية مرفوضة شكلا وموضوعا، ولست مدفوعا من قطر أو قناة الجزيرة، أنا بحب بلدب وهتفت ضد قطر حبًا في والرئيس ".

كان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إن هناك علامات استفهام حول الشخص الذي هتف ضد قطر خلال انتخابات اليونسكو، ونعتقد أنه على علاقة بقناة الجزيرة بدليل أنها الوحيدة التي التقطت هتافه ضد قطر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد مساندة مشيرة خطاب

    أخبار

  • صاحب هتاف "تسقط قطر" يكشف كواليس صور تجمعه بـ"مرسي"

    أخبار

  • مشيرة خطاب تشكر الرئيس والشعب على دعمها في انتخابات اليونسكو

    أخبار

  • صاحب هتاف "تسقط قطر": تلقيت رسائل تهديد عديدة (حوار)

    أخبار

إعلان

64d7e83adc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة