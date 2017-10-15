تونس: بدء عمل لجنتي صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات الليبيتين

تونس – (أ ش أ):

بدأت لجنتا الصياغة المنبثقتان عن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، أول جلسة عامة في جولة المفاوضات التي تستضيفها تونس، لمواصلة وضع صيغة نهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأتي الجلسة بعد إعراب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن تتوصل لجنتا صياغة التعديلات على اتفاق الصخيرات، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى اعتماد آلية شفافة تضمن وجود مجلس رئاسي مصغر يجسد وحدة ليبيا، وحكومة تضع نصب عينيها بكل تجرد معالجة أوضاع الناس المعيشية الصعبة، وتوحيد المؤسسات العامة، وتهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية حرة ونزيهة خلال عام واحد.

وكانت تونس استضافت جولة المفاوضات الأولى قبل نحو أسبوعين بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، حيث تم التوصل خلال هذه الجولة إلى اتفاق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء مستقل.