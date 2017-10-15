أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تونس: بدء عمل لجنتي صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات الليبيتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تونس: بدء عمل لجنتي صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات الليبيتين

12:57 م الأحد 15 أكتوبر 2017

تونس: بدء عمل لجنتي صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات الليبيتين

بدء عمل لجنتي صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات الليبيت

تونس – (أ ش أ):

بدأت لجنتا الصياغة المنبثقتان عن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، أول جلسة عامة في جولة المفاوضات التي تستضيفها تونس، لمواصلة وضع صيغة نهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأتي الجلسة بعد إعراب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن تتوصل لجنتا صياغة التعديلات على اتفاق الصخيرات، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى اعتماد آلية شفافة تضمن وجود مجلس رئاسي مصغر يجسد وحدة ليبيا، وحكومة تضع نصب عينيها بكل تجرد معالجة أوضاع الناس المعيشية الصعبة، وتوحيد المؤسسات العامة، وتهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية حرة ونزيهة خلال عام واحد.

وكانت تونس استضافت جولة المفاوضات الأولى قبل نحو أسبوعين بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، حيث تم التوصل خلال هذه الجولة إلى اتفاق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء مستقل.

هذا المحتوى من

0ac66fddcc.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "طاقة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط" تجتمع الثلاثاء بمجلس النواب

    أخبار

  • لجنة حقوق الإنسان بـ"النواب" تنظم زيارة مفاجئة للسجون وأقسام الشرطة

    أخبار

  • بوتين يلتقي "عبد العال" خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بروسيا

    أخبار

  • بالصور.. وزراء وشخصيات عامة في حفل تأبين رفعت السعيد بـ"التجمع"

    أخبار

إعلان

bugLoader.gif?ver=2

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف