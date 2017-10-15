ممارسة الرياضة لتحسين المزاج.. لا لصحة القلب والعضلات فقط

كتب- أحمد عصام روّاي:

نشر موقع "سايكولوجي توداي – Psychology Today" مقالًا بحثيًا للدكتور "إميلي دينز" تتحدث فيه عن فوائد الرياضة وأثرها الحميد على الصحة النفسية.

الرياضة تحمي ممارسيها من الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر. فممارسة الرياضة لوقت طويل تستهلك الجهاز العصبي السيمبساوي -المسؤول عن القلق والتوتر- لفترة طويلة، مما يُعطي فرصة أكبر للجهاز العصبي الباراسيمبساوي -المسئول عن الراحة والجوع- لتهيئة الجسد للراحة والسكينة.

وأشارت الأبحاث أن ممارسة الرياضة بشكل شبه يومي لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة تدعم الصحة النفسية بشكل كبير.

وأوضحت أبرز الأبحاث التي نُشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي وعلم الأعصاب، أن بذل مجهود كبير في الرياضة، يدفع المخ لإفراز كمية كبيرة من المخدرات الطبيعية -إندروفين- مما يحسن "موود" الرياضي لفترة بعد الانتهاء من الممارسة.