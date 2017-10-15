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"زراعة دمياط" تحدد سعر شراء قنطار القطن بـ 3250 جنيهًا

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مصراوي Masrawy

"زراعة دمياط" تحدد سعر شراء قنطار القطن بـ 3250 جنيهًا

12:55 م الأحد 15 أكتوبر 2017

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن المهندس جاد عوض جاد، مدير مديرية الزراعة بدمياط، عن محاسبة المزارعين بسعر3250 جنيها للقنطار إلى جانب 100 جنيه "علاوة إكثار"، وتعهد بإبلاغ النيابة العامة في حال ضبط أي عمليات تهريب للأقطان أو محاولة التحفظ عليها، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار مدير المديرية، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن المزارعين يفضلون زراعة القطن "جيزة 92" نظرًا لجودته الفائقة وإنتاجيته التي تصل إلى 9 قناطير وإمكانية تصديره إلى الدول الأوروبية، موضحًا أن المساحة المزروعة بالقطن بلغت 7 آلاف و839 فدانا، وجرى البدء في موسم الحصاد بالمشاركة مع إحدى المؤسسات الإيطالية المتخصصة في الزراعة.

وحذر جاد من الاتجار في أصناف أقطان الإكثار، مؤكدًا ضرورة توريدها لحساب الجمعية العامة للقطن لتوريدها للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التابعة لوزارة الزراعة.

وبيّن أنه تجربة زراعة القطن من صنف "جيزة 45" زراعة حيوية بدون رش مبيدات أثبتت نجاحًا كبيرًا في المحافظة خلال الموسم الجاري بعد زراعتها على مساحة 40 فدانًا في مركز كفر سعد، وتوقع وصول إنتاجية الفدان إلى 3 قناطير للفدان الواحد من إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن الحيوى طويل التيلة.

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