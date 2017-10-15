بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهداء بالجزائر في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مسجد الشهداء بقرية الجزائر جنوب مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مركز باريس.

وأكد الزملوط، أن المسجد لخدمة أهالي قرية الجزائر، والنجوع التابعة لها بتكلفة 550 ألف جنيه، من موازنة وزارة الأوقاف على مساحة 220 مترًا مربعًا.

وأضاف المحافظ، أن زيارة الوزير تتضمن افتتاح 4 مساجد بمركزي الداخلة والخارجة على مدار يومي الأحد وغدا الإثنين، وهي مدة زيارة الوزير للمحافظة، حيث سيفتتح مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة موط، مسجد الحصة البحرية ومسجد قرية الجديدة الداخلة.

وكان محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الأحد، وزير الأوقاف، في زيارة لمدة يومين متتالين يضع خلالها حجر أساس، ويفتتح عدد من المسجد ويلتقي مع الأئمة والدعاة بالمحافظة، لمناقشة أمور الدعوة، والاستماع إلى مطالب أئمة الوادي الجديد.