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إصابة رقيب شرطة صدمته سيارة أثناء تنظيم حركة المرور بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة رقيب شرطة صدمته سيارة أثناء تنظيم حركة المرور بسوهاج

12:45 م الأحد 15 أكتوبر 2017

إصابة رقيب شرطة صدمته سيارة أثناء تنظيم حركة المرور بسوهاج

مستشفى الهلال بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب رقيب شرطة من قوة إدارة مرور سوهاج بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، عقب اصطدام سيارة أجرة به أثناء تنظيمه حركة المرور أمام جامعة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج أنه أثناء قيام رقيب الشرطة السيد فواز أحمد 32 عاما، من قوة إدارة مرور سوهاج ويقيم بناحية بني وشاح دائرة مركز المراغة "معين خدمة مرورية أمام جامعة سوهاج دائرة قسم ثان سوهاج" بتسيير حركة المرور اصطدمت به السيارة رقم "هـ ق أ 8157" أجرة - ميكروباص"، ما نتج عنه إصابته بكسر أسفل عظمة الساق اليمنى وسحجات حول مفصل الكاحل وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المذكور لمستشفى الهلال بسوهاج، ضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، حُرر عن ذلك المحضر رقم 7120 جنح القسم لسنة 2017.

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