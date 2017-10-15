بالأسماء.. إصابة 8 طلاب في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

أصيب 8 طلاب عقب انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه صباح اليوم الأحد، بمركز السادات عقب اصطدامه بـ "جليدر" لنقل الرمل والحجارة وتم نقلهم لمستشفى السادات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب ميكروباص بنهر الطريق عقب اصطدامه بجليدر بالقرى من كمين العجيزي بطريق السادات الإقليمي.

وتبين إصابة كلا من "بسمة طلعت شوقي 17 سنة، زاهية عماد بهجت 21 سنة، إسراء حمدي مصطفي، منى أيمن عبدالحليم، نهال حسن منصور، إيمان محمود نجاح، إيمان محمود فوزي، حسين حمدي 20 سنة، "بسحجات وكدمات وتم نقلهم لمستشفى السادات ونقل المصاب الأخير لمستشفى شبين الكوم، وتم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة.