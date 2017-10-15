بالصور.. زحام على تقديم أوراق المدرسة اليابانية بشبين الكوم قبل بدء الدراسة غدا

المنوفية - مروة فاضل:

شهدت المدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حالة من الزحام الشديد بين أولياء أمور الطلاب، وذلك لتقديم أوراق أبنائهم عقب الإعلان عن النتيجة مساء الخميس.

وخصصت إدارة المدرسة غرفة واحدة لتلقي الطلبات من أولياء الأمور، مما تسبب فى حالة من التزاحم ومحاولات البعض لإنهاء أوراقه بصورة سريعة.

وقال "محمد سالم " ولي أمر طالب، أنه يسكن في الشارع المجاور للمدرسة وأن نجله كان من ضمن الأسماء المقبولة بينما جاره الملاصق له لم يظهر اسم نجله في الوقت ذاتة ظهر اسم نجل صديقهم الثالث والذى يقطن فى منطقة تبعد عن المدرسة بمسافة كبيرة، مضيفا أنه جاء إلى المدرسة لتقديم أوراق نجله وإلحاقه بالمدرسة بصورة مباشرة لتبدأ العملية التعليمية ولكنة فؤجئ بإدارة المدرسة ترفض استلام أوراقه وتطالبه بعقد إيجار للمبنى موثق منذ عام.

وقالت "نرمين.ح" ولي أمر طالب، أن إدارة المدرسة لم تراعي أولياء الأمور في شيء وأن المبنى مازال تحت الإنشاء، حيث إن أعمال الرخام في المبنى والرمال مازالت تتم أمام الجميع رغم الإعلان عن بدء العام الدراسي من اليوم الأحد، مضيفة أن الإدارة طلبت الأوراق لتطابقها بما تم إرسالة إلى الوزارة وهناك مجموعة من الطلاب الأساسيين وآخرين من الطلاب الاحتياطين، ولكن الأزمة في عملية تقديم الأوراق فلم يتم الرد على مشاكل أولياء الأمور إلا بعد الانتظار ساعة.

وأضافت، أنها فؤجئت أن الدراسة من الأسبوع المقبل وليس اليوم وأن إدارة المدرسة رفضت استلام أي مصروفات من أولياء الأمور وطالبتهم بصور من تحقيق شخصية الأم والأب وعقد إيجار مؤثق في الشهر العقاري ومر عليه أكثر من عام مما يهدر حق البعض من غير الحاصلين على عقود إيجار موثقة في إلحاق أبنائهم.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن المدرسة تستقبل أولياء الأمور لتقديم أوراق أنجالهم بالمدرسة ومعهم الطلاب لتسكينهم بالفصول وبدء الدراسة غدًا الإثنين.

وأضاف، أنهم تسلموا أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة مساء أمس السبت، وهم نحو 180 طالبا سيتم توزيعهم على 5 فصول بكثافة 36 طالب بكل فصل.

وأكد، أن حالة المدرسة الإنشائية انتهت لاستقبال الطلاب، مطالبًا من لديه شكوى من التقديم التقدم إليه بطلب وكذلك غير المقبولين التقدم بشكاوى لإرسالها للوزارة.