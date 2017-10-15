الصحة: تنظيم دورات مكثفة لرفع وعي طلاب الجامعات بالمشكلة السكانية

كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس القومي للسكان، اليوم الأحد، تدريبًا لطلبة كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة لتعريف الطلبة بدورالمجلس في التصدي للمشكلة السكانية ، وجهود الدولة الرامية لحل هذه المشكلة، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر المجلس.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن الهدف من هذه الدورة هو رفع الوعى الطلابى بالمشكلة السكانية، مشيرا إلى أن معدل النمو السكاني الحالي، الذى يبلغ 2.5 مليون نسمة سنوياً لا يتناسب مع موارد الدولة ومع خطط الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس على الخصائص السكانية للمواطنين وعلى مستوى الخدمات من صحة وتعليم.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان، أن معدلات الزيادة السكانية الحالية اذا استمرت بهذا المعدل حتى عام 2030 سيكون لدينا العديد من المشاكل مثل تضاعف معدلات البطالة لثلاثة اضعاف المعدل الحالى وكذلك سيصل معدل التضخم إلى أرقام قياسية، مؤكدًا جهود الدولة بمختلف مؤسساتها فى التصدى لهذه الزيادة ومحاولة جميع المؤسسات حل هذه المشكلة، مشيدًا باستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة 2020/2030.

وعرض توفيق، مثالاً لتداعيات الزيادة السكانية غير الرشيدة وتأثيراتها، وخاصة بمحافظة القاهرة حيث تعانى من تكدس سكانى غير مسبوق وأن هناك 50 شخصًا يشغلون كل متر مربع.

وأضاف: "ربع سكان مصر يسكنون في القاهرة، وهي أكثر المدن ازدحامًا بالسكان ، حيث يقطن بها 19 مليون نسمة"، مشيرًا إلى أن ترتيبها التاسع بين 31 مدينة عملاقة مزدحمة بالسكان في العالم.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، الى أن هذه الدورات تعمل على رفع الوعى المجتمعى بالمشكلات السكانية بشكل عام وتستهدف طلاب الجامعات بشكل خاص، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030 ، مشيرا الى ضرورة قيام الشباب بدوره التوعوي لنشر الوعي المجتمعي بقضايا السكان والتنمية، حيث أن عدد الشباب في الفئة العمرية من 18حتى 29 سنة بلغ 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان وفقاً لتقديرات السكان في عام 2017.