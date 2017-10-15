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ردًا على شائعة استقالته.. "الوزراء": شريف إسماعيل يمارس عمله بكامل طاقته

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مصراوي Masrawy

ردًا على شائعة استقالته.. "الوزراء": شريف إسماعيل يمارس عمله بكامل طاقته

12:52 م الأحد 15 أكتوبر 2017

شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته وسائل الإعلام خلال اليومين الماضين بشأن نية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تقديم استقالته من بسبب مرضه.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الاثنين: "ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي شائعات، كما أن رئيس مجلس الوزراء ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد".

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء: "رئيس الوزراء يواصل جدول أعماله اليومي من مقر مكتبه، والذي يتنوع ما بين متابعة المشروعات التنموية، فضلاً عن حضور أيضاً للعديد من الاجتماعات واللقاءات، كما أن لديه مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجه على جدول أعمال سيادته الأسبوع القادم ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية".

وطالب المجلس، بالإبلاغ عن أي شائعات مغلوطة لتوضيحها للمواطنين على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أوالاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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