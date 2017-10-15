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السيسي يكرم عددًا من الناجحين في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

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مصراوي Masrawy

يكرم عددًا من الناجحين في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

12:46 م الأحد 15 أكتوبر 2017

السيسي يكرم عددًا من الناجحين في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

الرئيس السيسي

كتبت- مادي غيث:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نماذج من المشاركين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك برفقة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

وجاء ضمن المكرمين: المهندس نبيل محمد عبدالسميع مدير شركة فوكس، والمهندسة يارا عبدالحميد بشركة رافكس، والمهندسة ولاء مختار بشركة ، والمهندسة وفاء عمر بشركة أورنج مصر، والمهندس صادق عبدالمسيح بشركة رابو، وعدد من المهندسين والمهندسات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا المستقبل.

واستمع الرئيس- خلال الجولة- إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كلًا من، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

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