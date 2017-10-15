أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يوافق على إنشاء مركز برمجيات عالمي لشركة "Synopsys" بمصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يوافق على إنشاء مركز برمجيات عالمي لشركة "Synopsys" بمصر

12:46 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصطفى المنشاوي:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إزالة كل المعوقات التي تحول دون إقامة "مركز التميز" التي تنوى شركة "Synopsys" العالمية إقامته في .

وقال طلال العطار، ممثل الشركة العالمية، وأحد المشاركين في حفل تخرج المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلمومات، إن شركته تعتزم إقامة "Center of excellence" في مصر، ليرد الرئيس قائلا: "أنا مستعد بأي شكل ومهما كان تكلفته هاعمله، بشرط أنكم تيجوا معانا ونقدم القدرة دى لمصر".

ووأضاف لعطار، أن شركة "Synopsys"، واحدة من الشركات الرائدة فى البرمجيات وصناعة تصميم البرامج التى تستطيع من خلالها تصنيع الرقائق الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التغييرات الكثيرة التي تحدث في مصر جعلت الشركة تقوم بعمل شراكة بين وزارة الاتصالات والشركة، وإن اختيار مصر كشريك، جاء نتيجة العقول المبعدة فى مصر، والراغبة فى النمو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل صباح اليوم الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا المستقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يكرم عددًا من الناجحين في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

    أخبار

  • الاحتفال بخريجي المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" (تغطية

    أخبار

  • - الرئيس السيسي يُشيد بفكرة "الروبوت الراقص"

    أخبار

  • السيسي لأحد طلاب "مجمع الإبداع" بالصعيد: ما هي احتياجاتكم؟

    أخبار

إعلان

1f826b18e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة