السيسي يوافق على إنشاء مركز برمجيات عالمي لشركة "Synopsys" بمصر

كتب- مصطفى المنشاوي:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إزالة كل المعوقات التي تحول دون إقامة "مركز التميز" التي تنوى شركة "Synopsys" العالمية إقامته في مصر.

وقال طلال العطار، ممثل الشركة العالمية، وأحد المشاركين في حفل تخرج المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلمومات، إن شركته تعتزم إقامة "Center of excellence" في مصر، ليرد الرئيس قائلا: "أنا مستعد بأي شكل ومهما كان تكلفته هاعمله، بشرط أنكم تيجوا معانا ونقدم القدرة دى لمصر".

ووأضاف لعطار، أن شركة "Synopsys"، واحدة من الشركات الرائدة فى البرمجيات وصناعة تصميم البرامج التى تستطيع من خلالها تصنيع الرقائق الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التغييرات الكثيرة التي تحدث في مصر جعلت الشركة تقوم بعمل شراكة بين وزارة الاتصالات والشركة، وإن اختيار مصر كشريك، جاء نتيجة العقول المبعدة فى مصر، والراغبة فى النمو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل صباح اليوم الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا المستقبل.