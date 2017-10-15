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الزراعة: ارتفاع صادرات الحاصلات خلال العام الجاري بنسبة 14%

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مصراوي Masrawy

الزراعة: ارتفاع صادرات الحاصلات خلال العام الجاري بنسبة 14%

12:45 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الزراعة: ارتفاع صادرات الحاصلات خلال العام الجاري بنسبة 14%

صادرات الحاصلات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حامد عبد البدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حجم صادرات من الحاصلات الزراعية ارتفع حوالي 14 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأضاف عبدالدايم، فى تصريحات صحفية الاثنين، إن صادرات البلاد الزراعية بلغت نحو 4.1 مليون طن بين يناير وسبتمبر ارتفاعًا من 3.6 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن صادرات من الموالح ارتفعت بنسبة 26.9 %، والبطاطس 48.6 %، والفراولة 30.2 %، والعنب 100.5 %.

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