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مفتي الجمهورية ينعي ضحايا الهجومين الإرهابيين في مقديشيو

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا الهجومين الإرهابيين في مقديشيو

12:42 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا الهجومين الإرهابيين في مقديشيو

ضحايا الهجومين الإرهابيين في مقديشيو

كتب ــ محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بشدة العملية الإرهابية الدامية التى قامت بها الجماعات الإرهابية بتفجيرين بتقاطعين مزدحمين فى قلب العاصمة الصومالية مقديشيو، ما أدى إلى سقوط 85 قتيلًا ليصبح واحدا من أشد الهجمات دموية فى البلاد منذ شن متشددون تمردا فى عام 2007.

وقال مفتي الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأحد : إن عمليات القتل والتدمير التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى مختلف الدول تعكس تعطش هذه الجماعات لإراقة دماء الأبرياء الآمنين فى كل مكان.

وشدد مفتى الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية لأى لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى فى أرضه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الإنسان بنيان الله فى أرضه .. ملعون من هدمه)، لافتًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان .

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة للصومال قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.​

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