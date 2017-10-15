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12 صورة توضح "خدع الفوتوشوب"

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مصراوي Masrawy

12 صورة توضح "خدع الفوتوشوب"

12:25 م الأحد 15 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور - شاهد أسوأ حالات

الألبوم التالى

بالصور - شاهد أسوأ حالات "الحمامات" العامة في العالم.. تدفع الناس

 كتبت - فاطمة خالد

هل توقفت مرة أمام صورة، وتساءلت كيف تم تصويرها هكذا؟ إذا كانت الإجابة نعم، عليك أن تعرف أنها صورة عادية في كل مراحلها، إلى أن تصل إلى مرحلة التعديل على برنامج "الفوتوشوب".

يقول المصور الفنلندي "أنتي كاربينن" لموقع "برود باند": "أن مرحلة التصوير لا تتعدى نسبة بسيطة من عملية إنتاج الصورة، والباقى يتوقف على تعديلها على "الفوتوشوب" وإدخال المؤثرات البصرية عليها، لتحويلها من صورة عادية يمكن للجميع التقاطها إلى صورة قادمة من عالم الخيال".

وأضاف "كاربينن": "أن شعاري في إنتاج مثل هذه الصور هو تخيل أي شىء، فبخدع "الفوتوشوب" أنا قادر على تحويل أي شىء أراه في ذهني إلى صورة".

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مصراوي Masrawy

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