12 صورة توضح "خدع الفوتوشوب"

كتبت - فاطمة خالد

هل توقفت مرة أمام صورة، وتساءلت كيف تم تصويرها هكذا؟ إذا كانت الإجابة نعم، عليك أن تعرف أنها صورة عادية في كل مراحلها، إلى أن تصل إلى مرحلة التعديل على برنامج "الفوتوشوب".

يقول المصور الفنلندي "أنتي كاربينن" لموقع "برود باند": "أن مرحلة التصوير لا تتعدى نسبة بسيطة من عملية إنتاج الصورة، والباقى يتوقف على تعديلها على "الفوتوشوب" وإدخال المؤثرات البصرية عليها، لتحويلها من صورة عادية يمكن للجميع التقاطها إلى صورة قادمة من عالم الخيال".

وأضاف "كاربينن": "أن شعاري في إنتاج مثل هذه الصور هو تخيل أي شىء، فبخدع "الفوتوشوب" أنا قادر على تحويل أي شىء أراه في ذهني إلى صورة".