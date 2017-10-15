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ضبط سلع غذائية فاسدة داخل مخزن بمنشأة ناصر

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مصراوي Masrawy

ضبط سلع غذائية فاسدة داخل مخزن بمنشأة ناصر

12:48 م الأحد 15 أكتوبر 2017

ضبط سلع غذائية فاسدة داخل مخزن بمنشأة ناصر

مديرية أمن القاهرة

كتب – سامح غيث:

ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، صاحب مخزن وبحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية بمنطقة منشأة ناصر.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر مفادها أن "أحمد.ه"، 18 سنة، تاجر يقوم بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالشقة سكنه بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على، و150و كيلو جبنه رومي، و100 عبوة زيت زيتون، و 20 كيلو صابون غسيل، و100 عبوة مزيل عرق، و100 زجاجة شامبو، و 150 عبوة معجون أسنان، و 225 زجاجة عصير، و 200 عبوة مبيض قهوة، و 500 كيس نسكافية، و 170 علبة شاي مختلفة الأنواع، 70 كيس اعشاب تخسيس ،100 علبه جيلي، و500 كيس مرقة دجاج، 100 كيس كسكسي، 150 زجاجة كرفس وزيت عنبر، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.

ضبط مواد غذائية فاسدة داخل مخزن بمنشأة ناصر

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