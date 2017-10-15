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مطاردة بين الشرطة وعاطلين تكشف عن عصابة للسرقة بالإكراه في أبو النمرس

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مصراوي Masrawy

مطاردة بين الشرطة وعاطلين تكشف عن عصابة للسرقة بالإكراه في أبو النمرس

12:40 م الأحد 15 أكتوبر 2017

مطاردة بين الشرطة وعاطلين تكشف عن عصابة للسرقة بالإكراه في أبو النمرس

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، بمساعدة أهالي مركز أبو النمرس، من ضبط أحد المتهمين بسرقة تروسيكل ومبلغ 8 آلاف جنيه من مالكه تحت تهديد السلاح، وفر الثاني بالهرب.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مساعده لقطاع المرور اللواء طارق حجاج، أن دورية مرورية أحبطت سرقة تروسيكل.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أنه أثناء سير فلاح يبلغ من العمر 28 سنة، استوقفه شخصان يستقلان سيارة ملاكي ماركة فيات، وهدداه بسلاح ناري، واستوليا على التروسيكل قيادته والمبلغ سالف الذكر.

حسب تحريات العميد ياسر يوسف، مأمور قسم أبو النمرس، استقل أحد المتهمين التروسيكل ولاذ الثاني بالفرار مستقلا السيارة، إلا أن ضابط بالمرور طاردهما، وتمكن من ضبط التروسيكل بحوزة "م. ر."، 33 سنة، وبحوزته طبنجة 9 مم، و5 طلقات، وتبين أنه سبق اتهامه في 8 قضايا.

بالكشف عن السيارة الملاكي، تبين أنه مبلغ بسرقتها بمدينة نصر، وتمكن ضباط مباحث الحوامدية بقيادة العقيد عزيز شامل، مأمور القسم، من ضبط المتهم الثاني ويدعى "س. ح."، 45 سنة، وبحوزته السيارة ومبلغ 4250 جنيها، وقرر انفاقه باقي المبلغ.

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