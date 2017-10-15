«سيارات الزمن الجميل».. 10 موديلات ظهرت في التسعينيات تعود بشكل جديد

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تمثل فترة التسعينيات العديد من العلامات الفارقة في الأجيال الحالية، لاسيما أنها شهدت استعدادات مكثفة على كافة المستويات للدخول في القرن الـ21، والذي ظل العالم ينظر إليه على أنه حامل أحلام التغيير والرقي والحضارة، وفي صناعة السيارات كان هذا المفهوم أيضًا هو المسيطر، الأمر الذي دفع العديد من الشركات لإنتاج موديلات مختلفة في تلك الفترة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ذا درايف" مجموعة من السيارات التي ظهرت في التسعينيات ولا تزال تحظى بتطويرات على المستوى الشكلي والفني.

مازدا مياتا

واحدة من السيارات التي خضعت للعديد من التطويرات على مدار سنوات طويلة، إلا أنها أصدرت لأول مرة في 1994، واستطاعت أن تبيع 400 ألف وحدة على مدار أكثر من 20 عامًا في الأسواق العالمية.

ميتسوبيشي إكليبس

تعد واحدة من أشهر السيارات التي أنتجتها الشركة اليابانية في تاريخها، وحظت باهتمام كبير على مستوى التطوير الفني والشكلي، للحد الذي دفع الشركة للإبقاء عليها مع تطويرمحركها ليصبح أكثر قوة وقدرة على التحمل.

أكورا nsx

لا يخفى على الجميع مدى التطور الذي تحظى به في الوقت الحالي، لاسيما في ظل ما تتمتع به من إمكانات خيالية، إلا أن البداية كانت عام 1991، عندما أطلقت الشركة عليها في حملتها الإعلانية "السيارة الحلم".

مازدا RX7

على الرغم من كونها لم تعد تصدر بشكل جديد الآن، إلا أن النجاح الذي حققته منذ صدورها في عام 1990، قد يكون دافع للشركة اليابانية لإصدارها بصورة جديدة ومغايرة في الأسواق العالمية.

BMW M3

واحدة من أهم الإصدارات التي نالت ثقة الجمهور بشكل رئيسي على مدار تاريخها في الأسواق العالمية، والذي بدأ منذ أكثر من 20 عاما، ولا تزال تحظى بشعبية واسعة على المستوى العالمي.

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تويوتا سوبرا

تلقت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في فيلم "فاست آند فيوريوس"، كما أنها تخضع في الوقت الحالي وهي بالجيل الرابع للعديد من التطويرات الفنية، حيث من المتوقع أن تصدر بشكل مغايرة في معرض طوكيو للسيارات.

BMW M5

تصدر في الوقت الحالي بالجيل الثالث، وهي واحدة من أفضل السيارات الفاخرة التي تم إنتاجها في تاريخ الشركة الألمانية العملاقة أو التاريخ بشكل عام، وهو الأمر الذي منحها أفضلية نسبية للتطوير على حساب العديد من فئات "BMW”.

أودي RS2

تمثل أحد الإصدارات التي أسست لتاريخ تلك الفئة من سيارات الشركة الألمانية العملاقة، والتي ظلت لفترات طويلة تمنحها اهتمامًا بالغًا على مستوى التطوير الفني والشكلي، وصولًا إلى النسخة الحالية "RS8”.

ماكلرين F1

أبهرت العالم بقوة محركها الذي بلغت سعتها في الإصدار الأول من السيارة الرياضية 6000CC، وهو الأمر الذي ساعدها على البقاء في مكانة أسرع السيارات في العالم لأكثر من 7 سنوات.

فيراري F40

قد تكون إحدى السيارات التي ستنظر إليها الشركة الإيطالية في قادم المواعيد، لاسيما أنها تحظى باحترام شريحة كبيرة من جمهور السيارات الذي عاصرها في تسعينيات القرن الماضي.