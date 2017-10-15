تعليم القاهرة ترفض تظلمات طلاب المدارس المصرية اليابانية المرفوضين بالتجمع

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أمينة محمود

قالت فريدة مجاهد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خلال جولتها بالمدرسة المصرية اليابانية بالتجمع الخامس، إن اختيار طلاب المدارس اليابانية، كان إلكتروني وعلي حسب المربع السكني.

وأشارت فريدة إلى أنها ليست منوطة بفتح باب التظلمات، وأنها -تقديم التظلمات- مسئولية وزراة التربية والتعليم، كما وعدت فريدة بتشكيل لجنتين لاستقبال ملفات الطلاب وأيضًا التدقيق في البيانات.

كما أشارت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للعمل علي استقبال شكاوى أولياء أمور طلاب المدرسة، إلى جانب تشكيل لجنة أيضًا لبحث التظلمات الخاصة بالطلاب.

وقال سمير إن معايير السن والمربع السكني لم تكن واضحة في الاختيار، مؤكدًا أن لديه بنتين واحدة تبلغ من العمر ٤ سنوات و١١ شهر وهي التي تم قبولها والأخري تبلغ من العمر ٥ سنوات و١١ شهر وهي التي تم رفضها، مشيرًا إلى أن سبب الرفض كان المربع السكني رغم أنه واحد لدى الطفلتين وأنه من سكان التجمع منذ خمس سنوات سابقة.

وأشار ولي الأمر إلى أنه توجد حالة من عدم التنظيم في القبول ووجود أعمار سن متفاوتة، كما أوضح أن الوزارة رفضت فتح باب التظلم الخاص بالرفض لأولياء الأمور، وأنهم يريدون فتح التظلمات لمعرفة أسباب الرفض.

وأكد ولي الأمر أنه رغم تحديد سن معين للقبول في الصف الأول الابتدائي من سن ٦ إلى ٧ سنوات إلا أنه تم قبول طلاب في سن الثامنة بالمخالفة.

وكانت فريدة قد أشارت إلى أن استقبال التظلمات سوف يكون داخل المدرسة حتى يتم رفعها بعد ذلك إلى المديرية ثم الوزراة.

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وكان قد بدأ أولياء الأمور التوافد على المدرسة المصرية اليابانية لتقديم الأوراق الخاصة بالطلاب المقبولين، وكشف أحمد سمير أحد أولياء الأمور عن تضررهم من الرفض لبعض أولادهم وعدم وجود معايير محددة لهم.