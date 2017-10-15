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ضبط 149 قطعة أثرية بمنزل تاجر في المنيا

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ضبط 149 قطعة أثرية بمنزل تاجر في المنيا ضبط 149 قطعة أثرية بمنزل تاجر في المنيا

التحرير

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ألقت قوات الأمن بالمنيا، اليوم الأحد، القبض على تاجر عُثر بحوزته على 149 قطعة أثرية داخل منزل بمركز بني مزار.

معلومات وردت لضباط مبحاث السياحة والآثار بحيازة "حسين ك."، 46 سنة، لقطع أثرية بمسكنه بقصد الإتجار فيها.

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عقب استصدار إذن من النيابة، تم مداهمة المنزل وعُثر بداخله على 149 قطعة أثرية عبارة عن 63 عملة من النحاس، 78 عملة من البرونز، ووجه تابوت من الخشب على شكل آدمي ارتفاعه 50 سم، و4 آخرين، ورأس تمثال سيدة من المرمر.
 
وأفاد مدير عام آثار مغاغة بأثرية المضبوطات، وأقر المتهم بحيازتها بقصد الإتجار، وحُرر محضر بالواقعة، أحالها اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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التحرير

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