الحكومة عن مرض رئيس الوزراء: يعمل بكامل طاقته

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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما يتم تداوله من شائعات حول مرض شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن رئيس الحكومة، ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعى كالمعتاد.

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وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، أن إسماعيل يواصل جدول أعماله اليومي من مقر مكتبه، والذي يتنوع ما بين متابعته للمشروعات التنموية، فضلا عن حضوره عدد من الاجتماعات واللقاءات، كما أن لديه مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجة على جدول أعماله، الأسبوع المقبل، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.