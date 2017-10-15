«فتاة شركة سلفني» تثير ضحك السيسي في حفل رواد التكنولوجيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لنماذج من الشركات الناشئة للشباب عبر الفيديو كونفرانس من المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى الجديدة، في التجمع الخامس.

ودخل السيسي في نوبة ضحك، بسبب تصرف إحدى المشاركات بمبادرة "سلفني"، بالتأكد من مظهرها قبل التحدث عبر الفيديو كونفرانس، على هامش مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، وأثار اسم الشركة "سلفني" ضحك وإعجاب الرئيس.

شاهد أيضا

وقالت الشابة مايا ياسر، 21 عاما، إنها من مؤسسي "سلفني"، أول شركة إيجار إلكتروني في صعيد مصر، موضحة أن الشركة تعمل كوسيط بين المؤجر والمستأجر، لتسهيل عملية التواصل بينهما.

وتابعت أن الفكرة تكمن في تأجير المستلزمات التي لا تستعمل بشكل مستمر، ليستفيد بها الغير، مثل الكاميرات، والأدوات المنزلية، والفساتين، وغيرها، موجهة الشكر لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتقديم الدعم المادي والاستشارات التقنية والتسويقية للشركة، وكذلك للرئيس ووزير الاتصالات.