نوبة ضحك تصيب السيسي.. والسبب «جانجام ستايل» (فيديو)

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عرض أحد رواد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، نموذج إنسان آلي يرقص على أغنية "جانجام ستايل"، ودخل السيسي، في نوبة ضحك، بسبب مشاهدته الروبوت وهو يرقص على أنغام الأغنية.

جاء ذلك خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى الجديدة، في التجمع الخامس.

يذكر أن وزارة الاتصالات أتاحت البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي، بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة الوزير ياسر القاضي، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي المعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان، وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة.