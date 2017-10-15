السيسي لمبتكر تطبيق موبايل يخدم السياح: فكرة رائعة.. شكرا

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح عدد من المشروعات التكنولوجية عبر الفيديو كونفرانس من المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة السيسي لرواد تكنولوجيا المستقبل، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى الجديدة، في التجمع الخامس.

ووجه السيسي، سؤالا إلى المدير التنفيذي لمؤسسة حلول التنمية والتدريب والاستشارات، قائلا: "نحن قمنا بعمل القرية الذكية أو المنطقة التكنولوجية في أسيوط الجديدة فماذا تريدون إضافته لكي نحقق نجاحات بمعدلات أكبر وأسرع؟"، فأجاب المدير التنفيذي: "نحن بحاجة إلى برامج تدريبية مع توافر المدربين، حتى يمكننا تأهيل أكبر عدد من الشباب في الصعيد ليشتركوا في المشروعات الموجودة".

واستمع الرئيس، لأحد الخريجين حول عمل "موبيل أبليكيشن"، لكي يخدم السائح في المكان المتواجد فيه، ويشرح الموقع المتواجد فيه صوتيا سواء كان الموقع "معبد، متحف، تمثال"، ووجه السيسي شكره لهذه الفكرة الرائعة ومتمنيا له التوفيق فيها.

ثم قدم الشاب أحمد الصاوي، من ذوى الاحتياجات الخاصة، شرحا حول حصوله على منحة تدريب من معهد نظم تكنولوجيا معلومات القوات المسلحة بأسيوط وتفوقه في التدريب، وطرح المعهد عليه أن يكون ضمن فريق التدريب في القوات المسلحة، ورشحته وزارة الاتصالات والمعهد للعمل في جهاز بيع لشركة من كبريات الشركات العالمية.

ووجه الصاوي، الشكر للسيسي على مبادراته ودعمه المستمر لذوى الاحتياجات الخاصة، وقراره بجعل عام 2018 عاما لذوى هذه الاحتياجات، متمنيا المزيد من الدعم لبرامج وزارة الاتصالات التى تقدمها لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما وجه السيسي، الشكر للصاوي لما قام به بالإضافة إلى كل الزملاء الذين التقى بهم اليوم.

وعقب ذلك استمع السيسي إلى شرح مفصل من خلال الفيديو كونفرانس حول مجمع الإبداع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، إذ مهندس الاتصالات والإلكترونيات ياسر توفيق، شرحا عن نشاط شركته التي تعمل في تنمية القدرات البرمجية والإلكترونيات مع الطلاب، موضحا أن شركته استطاعت أن تشارك في مسابقات دولية متخصصة.

ولفت توفيق إلى أن هناك تعاونا بين وزارة الاتصالات والمنطقة التكنولوجية، وتعاونا آخر مع الجامعة المصرية اليابانية ومدينة الأبحاث العملية وذلك للمساعدة في تدريب الطلاب، مشيرا إلى موافقة وزارة الاتصالات على التقدم بملف للجنة المنظمة لأوليمبياد الروبوت العالمية، لاستضافة النهائيات في 2019 - 2020 وهي نهائيات يشارك فيها أكثر من 60 دولة.

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ومن جانبهم، أكد عدد من المشاركين من الطلاب أن المهارات التي اكتسبوها من خلال مبادرة السيسي، مكنتهم من الحصول على المركز الثاني على مستوى العالم في أوليمبياد الروبوتس العالمية.

واستمع الرئيس لنماذج من المشاركين في أوليمبياد الروبتس، وأعرب عن شكره لمبتكري المستقبل على جهودهم.

من جانبه، قال المهندس محمد المهدي إنه سيتم إطلاق مبادرة "هي رائدة"، التي تهدف لتأهيل وتدريب رائدات الأعمال في مجال الاتصالات وتطوير خطط أولية لمشروعاتهن وتحويلها لشركات ناجحة.

وذكر المهدي، خلال عرض شاهده السيسي عبر الفيديو كونفرانس من المقر الرئيسي لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات في القرية الذكية، أن فريق المبادرة يعمل في اليوم الثاني على التوالي للتدريب على التأكيد من فاعلية الأفكار المطروحة وقابلية تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن رائدات الأعمال المشاركات اليوم في المبادرة عملن على مجالات وتطبيقات مختلفة، فهناك تطبيقات تساعد الأشخاص الذين يواجهون مشكلات في النطق من خلال طرق جديدة لمساعدتهم على حل هذه المشكلة، بالإضافة إلى طرح منصات لبيع المجوهرات والأعمال المصنوعة يدويا وطرحها داخل أو خارج مصر، كما توجد تطبيقات لتمرين الطلاب على المواد التعليمية التي يدرسونها في المنزل تساعدهم في فهم المواد التعليمية بشكل أفضل.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، تضمن نماذج لتجارب عدد من الشباب المشارك من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وما اكتسبوه من خبرات في مجال التكنولوجيا.

ثم قدم خالد حبيب، مصمم برنامج تأهيل الشباب للقيادة التابع للرئاسة، نماذج لشباب قدموا ابتكارات لحل مشكلات المجتمع ومنهم الشاب أحمد خالد، الذي قدم حلولا لمشكلة المخلفات الصناعية، مضيفا أن المبادرة الرئاسية قدمت التدريب اللازم، وساعدت لأن يكون لشركته استراتيجية للتسويق.

ثم استمع السيسي لتجربة الشاب مصطفى أشرف عز الدين، صاحب شركة "طاقاتك"، وهي تقدم حلولا مبتكرة باستخدام الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء، كما استمع إلى الشاب محمد نبيل عبد السميع، المدير التنفيذي لشركة متخصصة في إنشاء روبوتات الرد الآلي، مؤكدا أن شركته حصلت على دعم مادي وفني وأصبح لديهم أكثر من 50 عميلا في 4 دول.