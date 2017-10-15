رسميًا.. المقاصة ينهي أحلام الزمالك بالمشاركة في بطولة إفريقيا

التحرير

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أرسل نادي مصر للمقاصة، اليوم الأحد، استمارة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018، إلى اتحاد الكرة، تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الإفريقية (كاف).

وقال وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «سارعنا لإرسال الاستمارة رغم أن الكاف يسمح لنا بالانتظار إلي 30 نوفمبر»، موضحًا: «أردنا تأكيد مشاركتنا في دوري أبطال إفريقيا قتلا للشائعات حول اعتذارنا من البطولة أو نيتنا للمشاركة في الكونفدرالية»

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وكان مصر للمقاصة، تأهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد احتلال المركز الثاني في الدوري المصري بالموسم المنقضي، خلف الأهلي.

وصرح مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أمس السبت، أنه تحدث مع مسئولي الفريق الفيومي من أجل المشاركة بدلًا منهم في دوري الأبطال، وأن المقاصة وافقه بشرط موافقة اتحاد الكرة، وهو ما نفاه وليد هويدي اليوم.