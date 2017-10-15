أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. المقاصة ينهي أحلام الزمالك بالمشاركة في بطولة إفريقيا

Google+ Print
رسميًا.. المقاصة ينهي أحلام الزمالك بالمشاركة في بطولة إفريقيا رسميًا.. المقاصة ينهي أحلام الزمالك بالمشاركة في بطولة إفريقيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أرسل نادي للمقاصة، اليوم الأحد، استمارة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018، إلى اتحاد الكرة، تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الإفريقية (كاف).

وقال وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «سارعنا لإرسال الاستمارة رغم أن الكاف يسمح لنا بالانتظار إلي 30 نوفمبر»، موضحًا: «أردنا تأكيد مشاركتنا في دوري أبطال إفريقيا قتلا للشائعات حول اعتذارنا من البطولة أو نيتنا للمشاركة في الكونفدرالية»

مصر المقاصة

شاهد أيضا

وكان مصر للمقاصة، تأهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد احتلال المركز الثاني في الدوري المصري بالموسم المنقضي، خلف الأهلي.

وصرح ، رئيس القلعة البيضاء، أمس السبت، أنه تحدث مع مسئولي الفريق الفيومي من أجل المشاركة بدلًا منهم في دوري الأبطال، وأن المقاصة وافقه بشرط موافقة اتحاد الكرة، وهو ما نفاه وليد هويدي اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة