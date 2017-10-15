«مشاركة الزمالك بالبطولة الإفريقية وانتخابات الأهلي».. شطة يتحدث

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نفى عبد المنعم شطة، نجم الأهلي السابق والمدير الفني للاتحاد الإفريقي، تلقى (كاف) خطابًا من نادي الزمالك حول استفساره عن إمكانية تبديل المشاركة في البطولة الكونفدرالية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك ونادي مصر المقاصة، مشيرًا إلى أنه علم بالخبر من خلال وسائل الإعلام.

وأكد «شطة»، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أن لوائح الاتحاد الإفريقي تمنع ذلك إلا في حالات خاصة جدًا تحسم أمرها اللجنة الفنية بالـ«كاف» والمكتب التنفيذي مثل انسحاب فريق أو أن الفريق المستبدل سوف يضيف قوة للبطولة.

وكشف «شطة» أن الزمالك لا يستطيع مخاطبة الاتحاد الإفريقي إلا من خلال الاتحاد المصري والذي يقرر أولًا إمكانية المشاركة وفقًا للوائحه قبل رفع الأمر للكاف.

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وعن حقيقه تغيير الحكم الجنوب إفريقي دانيال بينت، لموقعة الأهلي والنجم الساحلي، بمواطنه فيكتور جوميز، قال إن بينت كان مرشحًا للمباراة ولم يتم اختياره بصفة رسمية وتم استبعاده من الترشيحات بعد أداءه السيئ في لقاء غانا وأوغندا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، وتم تعيين جوميز بعد تألقه في مباراة تونس وغينيا.

وعن انتخابات النادي الأهلي والمنافسة على كرسي الرئاسة بين المهندس محمود طاهر والنجم محمود الخطيب، أكد نجم القلعة الحمراء السابق، أن هذه الانتخابات هي الأشرس في تاريخ النادي منذ انتخابات مرتجي وصالح سليم.

وأضاف شطة، أنه لم يحسم حتى الآن موقفه من الجهة التي سيؤيدها، مؤكدًا أنه يعتز بصداقة الطرفين، وأنه سيعلن موقفه خلال ساعات.