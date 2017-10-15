رسميًا.. منتخب المحليين يتأهل لأمم إفريقيا 2018

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كتب- عبدالرحمن مصطفى:

صعد منتخب مصر المحليين، لكأس الأمم الإفريقية 2018، وذلك بعدما أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تنظيم البطولة، لدولة المغرب، بدلًا من تنظيمها في كينيا.

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كان من المقرر أن تقام البطولة في كينيا، إلا أن الكاف قرر سحب ملف تنظيمها من كينيا، لعدم جاهزيتها، ليسندها لدولة المغرب، وهو ما أهل مصر رسميًا للبطولة مباشرة، بعدما كانت خرجت من التصفيات.

وكان لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقى، برئاسة أحمد أحمد، اجتمعت أمس السبت، فى العاصمة النيجيرية لاجوس، وقررت بالإجماع منح تنظيم النسخة الخامسة من بطولة المحليين للاتحاد المغربي لكرة القدم.

