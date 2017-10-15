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إيهاب جلال يقترب من تولي القيادة الفنية لإنبي

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إيهاب جلال يقترب من تولي القيادة الفنية لإنبي إيهاب جلال يقترب من تولي القيادة الفنية لإنبي

التحرير

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كتب- كريم قماح:

أكد مسئولو نادي إنبي، على الانتهاء من كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق لفريق المقاصة، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق البترولي.

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وكانت إدارة النادي البترولي، استقرت على توجية الشكر للجهاز الفني الحالي، بقيادة طارق العشري، بسبب تدهور النتائج خلال المباريات الماضية.

يذكر أن إيهاب جلال، كان من ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي بجانب أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لدجلة، وشوقى غريب المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

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